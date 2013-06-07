Yeni silah ve silahlanma düzenlemesi

Sabah Gazetesinden Uğur Becerikli'nin haberine göre belde silah düğüne gitmenin cezası 2 bin yeni türk lirası. Yeni yasayla düğün salonlarına veya barlara silah sokmak yasak. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen şahısların ruhsatına da 5 yıl süreyle el konulacak. Kurşundan takı yapanları da 6 aylık hapis cezası bekliyor. Silah taşıma ruhsat yaşı da 18'den 24'e çıkartılıyor.

Uğur Becerikli

TBMM İçişleri Silah Alt Komisyonu, yeni Silah Yasası'na ilişkin çalışmasını tamamladı. Bu dönem çıkması beklenen yasa taslağında önemli değişiklikler yapıldı. Getirilen bazı hükümler şöyle:

Düğün Salonu Yasağı: Düğün salonlarına silahlı girmek yasaklandı. Yasağa uymayanlar 2 bin lira ceza ödeyecek. Bar, pavyon, gece kulübü gibi alkollü yerlere de silahla girmek yasak. Alışveriş merkezlerine silahla girme konusunda yetki valiliklere bırakıldı. Uyuşturucu kullanan kişinin yanında silahı varsa 600 lira ceza verilecek. Yine alkollü olarak silah taşıyan da 600 lira ceza alacak. Uyuşturucu kullanan kişinin ruhsatı iptal edilecek ve 5 yıl boyunca verilmeyecek. Birden fazla kere alkollü ve silahlı yakalanan da aynı cezayı alacak.

Polise İthal Yetkisi: Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, TSK da Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla silah ithal edecek. Ayrıca MİT'e de silah ithal yetkisi verildi. Polis her türlü silahı ithal edebilecek. Ancak tank, top, uçak gibi ağır silahlar konusunda son sözü ana komisyon söyleyecek. "Polise tank ithal yetkisi" olarak bilinen bu hüküm ilk tasarıda yer alırken, sonradan çıkarılmıştı. Son toplantıda ise yeniden eklendi.

Silah taşıma yaşı 25 oldu

Silahlara Parmak İzi: Faili meçhul suçları ortadan kaldıracak önemli bir adım atıldı. Türkiye'de polis, asker hatta Cumhurbaşkanı dahil herkesin silahının balistik mermi izi ve diğer bilgileri, aynen parmak izinde olduğu gibi veri tabanına kaydedilecek. Böylece suçlu kolayca bulunabilecek. Veri bankasına kaydını yaptırmayana 500 lira ceza verilecek.

Taşıma Ruhsatı 24: 18 olan silah ruhsatı yaş sınırı 24'e yükseltildi. Av tüfeği yine 18 yaşında alınabilecek. Silah ruhsatı almak için istenen heyet raporu kaldırıldı. Ancak yönetmelikle düzenlenmesine karar verildi. Silah ruhsatlarını valiliklerde oluşturulacak 'Silah Ruhsat Komisyonları' verecek. İtirafçı olan terörist ve gizli tanık, hayatı tehlikedeyse silah ruhsatı alabilecek. Ancak somut tespit aranacak.

1 Yılda Getirene Ceza Yok: Kamu görevlisi ve milletvekillerinin 2'den fazla olan silahları için harç alınacak. Ruhsatsız silahı olanlar yasanın çıkışından itibaren 1 yıl içinde silahlarını getirirse soruşturma açılmayacak. Çözüm süreci kapsamında terör örgütü üyesi olup da elinde silah bulunanların da bu maddeden yararlanması bekleniyor. İzinsiz Kalaşnikof, lav silahı gibi ağır silahları ithal eden veya üretenlere 10 yıl hapis cezası verilebilecek. Cezalar 2 katına kadar artırılabilecek. İzinsiz tabanca üreten ise 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve 200 lira para cezası ile karşı karşıya kalacak. Kuru sıkıyı izinsiz üreten de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak, para cezası ise 100 lira olacak.

Reklam Yasağı Delindi: Önce ruhsat, sonra silah alınacak. Silah reklamı av ve yaban hayatı yayını yapan televizyon kanalları dışında her türlü mecrada yasak olacak. Böylece reklam yasağı da delinmiş oldu. İzinsiz kılıç, şiş gibi silahlar üretenlere 2 yıldan 5 yıla, mühimmat taşıyanlara da 3 yıla kadar hapis geliyor. Takı olarak kurşun kullanan 6 aya kadar hapis cezası ile yargılanabilecek. Ruhsatı olmadan makineli tüfek alanlara da 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Biber Gazı da Yasada: Gezi Parkı eylemleri ile gündemde öne çıkan biber gazına da düzenleme geliyor. Biber gazının izinsiz üreten 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Vatandaşların kullandığı sprey şeklindeki biber gazının etken maddesi polisin kullandığından yüzde 12 daha düşük olacak. 18 yaşından küçüklere de biber gazı satılamayacak.

Yılda 700 kişi maganda kurşunuyla ölüyor

Ayhan Akçan (Umut Vakfı Yönetim Kuruluyu Üyesi): Sadece bir milyonu asker poliste iken vatandaşlarda 15-16 milyon silah bulunuyor. Bu silahların birçoğu da kayıt dışı. Türkiye'de her yıl 3 bin insan ateşli silahlar ile hayatını kaybediyor, 700 kadar vatandaşımız da maganda kurşununa kurban gidiyor. Özellikle barış sürecine girdiğimiz bu dönemde silahların toplanması için insanların teşvik edilmesi gerekiyor. Ruhsatlı silah almak isteyenler de sıkı bir denetimden geçirilmeli. Emniyet müdürlükleri özellikle açık hava etkinliklerinde düğün timleri görevlendiriyor. Düğün timi uygulanan Gaziantep, Burdur ve Kırıkkale gibi illerimizde hiçbir şekilde maganda cinayeti yaşanmadı.

Geçmişten Örnekler

16 Nisan 2013: Güngören'de, evinin balkonunda bulunan 5 buçuk aylık ikiz bebeklere hamile Semra Değirmancı düğün konvoyundan rastgele tabancayla ateş edilmesi sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

01 Ocak 2013: İzmir'de, yeni yılın ilk dakikalarında evinin terasında havai fişek gösterisini izleyen 11 yaşındaki Arif Dallı, nereden geldiği belli olmayan maganda kurşununun hedefi oldu.

28 Ağustos 2012: İzmir'in Konak ilçesinde ailesiyle gittiği parkta kaydırakta oynayan 6 yaşındaki Umut Ceylan maganda kurşunuyla sırtından vuruldu.

29 Haziran 2012: Şanlıurfa'da halk otobüsünde ablasıyla birlikte yolculuk yapan 8 yaşındaki Yusuf Kerem Demirel, maganda kurşunlarının hedefi oldu.