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Düğüne katılan davetlilerden 19'unun Covid-19 testi pozitif çıktı

17 Temmuz 2020 19:27

Malatya'da bir düğüne katılan davetlilerden 19'unun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Malatya’da da bir düğüne katılan davetlilerden 19’unda Koronavirüs tespit edilince, sosyal medya hesabından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı.

Baruş, mesajında, “İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli” diyerek kurallara rivayet edilmesini istedi. (İHA)

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