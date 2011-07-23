-DÜĞÜNE GİDENLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ DENİZLİ (A.A) - 23.07.2011 - Ankara'dan Aydın'a düğüne gidenleri taşıyan midibüsün, Denizli yakınlarında devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Aydın'a gitmekte olan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 VJN 32 plakalı midibüs, Denizli-Aydın karayolu Bakırlı mevkisinde devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, yaralanan 19 kişi ise Denizli'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Araçta bulunanların Aydın'daki bir düğüne gitmek için Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.