Düğündeki katliamın sanıklarına iyi hal indirimi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da geçen yıl, akrabalarına ait sünnet düğününü basarak, 2 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan Oğulcan Altınışık (23), \'kasten iki kişiyi öldürmek ve öldürmeye teşebbüs\' suçlarından iyi hal inidirimiyle 61 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Altınışık\'a yardım eden Altan Atılgan (21) ve Caner Altınışık (29) ise 30\'ar yıl 11\'er ay hapis cezası aldı. Olaya ait güvenlik kamera görüntüleri dava dosyasına girmiş, bu görüntüler yaşanan dehşeti göz önüne sermişti.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, dün görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Oğulcan Altınışık, Caner Altınışık, Altan Atılgan, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Bahattin Öztaş, sanık ve avukatlarına son kez ek savunmalarını yapmak için süre verdi. Ek savunmaların ardından sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Oğulcan Altınışık son sözünde, \"Böyle bir olayı yaptığım için pişmanım\" dedi. Diğer iki sanık da son sözlerinde suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

SANIKLARA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Oğulcan Altınışık\'a, Celal Altınışık ve Soner Yıldız\'ı \'kasten öldürmek\' suçundan iki kez müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın mahkemedeki iyi hal ve tavrını lehine uygulayarak iki kez müebbet hapis cezasını 25\'er yıl hapis cezasına çevirdi. \'Kasten iki kez öldürmeye teşebbüs\' suçlarından da suçlu bulunan sanığa toplam 61 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İKİ SANIK AYNI CEZAYI ALDI

\'İki kişiyi kasten öldürmeye yardım etmek\' suçundan önce 15\'er yıl hapis cezası verilen diğer sanıklar Altan Atılgan ve Caner Atınışık\'ın cezaları da mahkemedeki iyi hal ve tavırları lehlerine uygulanarak 12 yıl 6 ay hapse çevrildi. \'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etmek\' suçlarından da cezalandırılan Altan Atılgan ve Caner Altınışık, toplam 30\'ar yıl 11\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Verilen cezaların olayın vahameti ve oluş şekline göre çok düşük olduğunu belirten müşteki avukatlarından Emrah Güner, \"Yüzlerce insanın, çoluğun çocuğun da ölebileceği bu katliamda verilen cezaların çok daha yüksek olması gerektiği düşüncesindeyiz. Olayın tasarlanmak sureti ile gerçekleştirildiği, tüm sanıkların da asli fail olduğu düşüncesi ile tüm kararı istinaf edeceğiz\" dedi.