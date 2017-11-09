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Düğündeki cinayet davasında yeni tanık ortaya çıktı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, 2 yıl önce yapılan düğünde çıkan kavgada Hüseyin Öncel’in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada yeni bir tanığın dinlenmesine karar verildi

09 Kasım 2017 17:00

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, 2 yıl önce yapılan düğünde çıkan kavgada Hüseyin Öncel’in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3\'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada yeni bir tanığın dinlenmesine karar verildi.
Olay, 14 Kasım 2015’te Zafer Mahallesi 4495 Sokak’ta yapılan bir düğünde meydana geldi. Düğün salonu dışında alkol aldıkları öne sürülen iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada Hüseyin Öncel bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Öncel, kurtarılamadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları iddia şüphelileri adliyeye sevk etti. Şüphelilerden Yusuf Ö., Mert A., Kadir K. ve Resul K. tutuklandı, diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklardan Yusuf Ö. de yargılama sürerken tahliye edildi.
İzmir 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘suç delillerini yok etme’ suçlalarından ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Mert A., Resul K., Kadir K. ile tutuksuz sanıklar Yusuf Ö., Ahmet Ö., Hasan Hüseyin Ö., sanık avukatları ve kavgada hayatını kaybeden Hüseyin Öncel’in yakınları ile avukatları katıldı. Heyet değişikliği nedeniyle mahkeme başkanı, önceki duruşma tutanaklarını okudu. Hazırlanan bilirkişi raporu tarafların avukatlarına verildi. Tarafların bilirkişi raporuna itirazlarının olmadığını belirtmesi üzerine, mahkeme başkanı sanık Resul K.’nin avukatı Nuri Keserci’ye söz verdi. Avukat Keserci, olayda kullanılan bıçağın yerini bildiğini belirttiği görgü tanığı olduğunu söyleyerek, dinlenmesini istedi. Beyanda bulunurken konuşmasını gereksiz yere uzattığı gerakçesiyle mahkeme başkanı tarafından uyarılan avukat Keserci, bu konuda yaşanan tartışması sonucu salondan çıkarıldı.
Mahkeme heyeti; kovuşturmanın kısmen genişletilmesine, bıçağın yerini bildiği iddia edilen yeni tanığın dinlenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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