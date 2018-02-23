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Düğündeki cinayet davasında 3 sanığa müebbet hapis cezası

İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, 2 yıl önce yapılan düğünde çıkan kavgada Hüseyin Öncel’in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada karar verildi

23 Şubat 2018 22:51

İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, 2 yıl önce yapılan düğünde çıkan kavgada Hüseyin Öncel’in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3\'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Tutuklu sanıklar Mert Aslan, Resul Kocaağ ve Kadir Katran\'a müebbet hapis cezası verilirken, 7 kişi ise beraat etti.
Olay, 14 Kasım 2015’te Zafer Mahallesi 4495 Sokak’ta yapılan bir düğünde meydana geldi. Düğün salonu dışında alkol aldıkları öne sürülen iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada Hüseyin Öncel bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Öncel, kurtarılamadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen 10 kişiyi gözaltına alıp, adliyeye sevk etti. Şüphelilerden Mert Aslan, Kadir Katran, Resul Kocaağ ve Yusuf Ö. tutuklandı, diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklardan Yusuf Ö. de yargılama sürerken tahliye edildi.
İzmir 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘suç delillerini yok etme’ suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Mert Aslan, Kadir Katran, Resul Kocaağ, tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Savcı mütalaasında, sanıklar Aslan, Kocaağ ve Katran\'ın \'kasten öldürme\' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını, diğer sanıkların ise beraatini talep etti. Sanıklar ise suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlerine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Aslan, Kocaağ ve Katran\'a \'kasten adam öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Cezada herhangi bir indirim yapılmadı. Aralarında Yusuf Ö.\'nün de bulunduğu diğer 7 sanığın ise beraatine karar verildi.

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