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Düğünde terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bir düğünde şarkıcının terör örgütü elebaşına ithafen yazılan şarkı söylediği, halaylar çekerek şarkılara eşlik edildiği yönündeki ihbar üzerine yapılan baskında 2 kişi terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alın

04 Ekim 2017 14:09

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, bir düğünde şarkıcının terör örgütü elebaşına ithafen yazılan şarkı söylediği, halaylar çekerek şarkılara eşlik edildiği yönündeki ihbar üzerine yapılan baskında 2 kişi terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Dün, İzmit Topçular Mahallesi\'nde yapılan bir düğünde, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetleri ile ilgili ve terör örgütü elebaşına ithafen yazılan içerisinde \'Kürdistan, Apo, PKK, gerilla\' gibi terimlerinin birçok defa tekrar ettiği şarkıların solist tarafından söylendiği ve bazı kişilerin de halaylar eşliğinde bu şarkıları söylediği yönünde ihbarda bulunuldu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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