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Düğünde takı yerine kokoreç taktı!

"Hiçbir şey takmamaktan ise kokoreç takmayı tercih ettim"

01 Ekim 2017 14:12

Kentteki özel bir otelde düzenlenen Ertan ve Neşe Gence çiftinin düğün merasimine katılan Efkan Kılıç, düğünde para, altın takmak yerine kese kağıdına sarılı kokoreçi damadın para kurdelasına taktı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da kokoreççilik yaparak geçimini sağladığını, durumu olmadığından dolayı da damada "kokoreç" taktığını söyledi. 

Herkesin durumuna göre takı taktığını anlatan Kılıç, "İnsanlar ekonomisine göre takı takıyor. Benim de durumum yok, hiçbir şey takmamaktan ise kokoreç takmayı tercih ettim. Çifte mutluluklar diliyorum." dedi. 

Damat Ertan Gence ise kokoreçi gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Efkan Ağabey çok sevdiğim bir insan. Herkes bütçesine göre takı takıyor. Ağabeyimiz de kokoreç taktı, ne yapalım bize de afiyetle yemek düşer" ifadelerini kullandı.

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