-DÜĞÜNDE TABANCA PATLADI BİR KİŞİ ÖLDÜ KIZILCAHAMAM (A.A) - 25.07.2010 - Çamlıdere'de, bir düğünde havaya ateş açmak isteyen kişinin tabancasından kazayla çıkan kurşun, bir kişinin ölümüne neden oldu. Alınan bilgiye göre, Mustafa A, akrabaları G.A. ve Cumhur A. (50) Çamlıdere'ye bağlı Benli Yaylası'nda yapılan düğüne gitti. İddiaya göre, düğünde silahlarla ateş edilmeye başlanınca, astsubay olduğu belirtilen G.A'ya ait tabancayı geldikleri otomobilin torpido gözünden alan Mustafa A, havaya doğru kaldırdığı sırada silahın ateş alması sonucu önünde bulunan akrabası Cumhur A'yı sırtından vurdu. Yaralı Cumhur A, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Cumhur A'nın cesedi Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, Mustafa A. ve G.A. gözaltına alındı. Olayı duyup hastaneye giden Cumhur A'nın yakınları, sinir krizi geçirdi.