Düğünde pompalı tüfekli kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'ndeki bir düğünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 1\'i ağır 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılardan 31 yaşındaki Zafer Özyılmaz\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, gece geç saatlerinde Ege Mahallesi 1544 Sokak\'ta yapılan bir düğünde meydana geldi. Zafer Özyılmaz, Tacettin Özyılmaz ve Demir Cambaz, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Zafer Özyılmaz, Tacettin Özyılmaz ve Demir Cambaz, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşlenen pompalı tüfekle yaralandı. Düğündekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Zafer ve Tacettin Özyılmaz\'ı ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Cambaz\'ı ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Tacettin Özyılmaz ve Cambaz yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, göğsünden yaralanan Zafer Özyılmaz\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Polis olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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