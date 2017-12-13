Düğünde oynayan çocuğa tekme attı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Sur ilçesinde, düğünde müzikle birlikte oynayan çocuğa bir kişi tekme atarak yere düşürdü. Bu anlar düğündekiler tarafından görüntülenirken, şüphelinin akli dengesini yerinde olmadığı öne sürüldü.

Olay iddiaya göre, Sur ilçesindeki bir düğünde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, salonda müzikle birlikte oynayan çocuğa arkasından gelen bir genç tarafından tekme atıldı. Sırtına tekmeyle vurulan çocuk yere düştü. Akli dengesisinin yerinde olmadığı öne sürülen saldırgan salondakiler tarafından uzaklaştırılırken, yere düşen çocuk kalkıp sendeleyerek yakınlarının yanına gitti.



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