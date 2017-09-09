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Düğünde maganda faciası: 5 yaralı

Konya'da bir sokak düğününde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından havaya ateş açılması sonucu 5 kişi yaralandı

09 Eylül 2017 03:31

Konya'da bir sokak düğününde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokak düğününde davetliler alanda oynarken, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi rastgele havaya ateş açmak istedi. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, Mazez Uzdemir (31), Emine Dudu Uzundere (26), Pınar Koçaker (31), Belkız Sebze (37) ve Farikan Darak'a isabet etti.

Yaralılar, yakınları tarafından özel araçlarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mazez Uzdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan, çok sayıda boş kovan bulan polis, silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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