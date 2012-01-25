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Düğünde kazara eşini vurdu GİRESUN (A.A)

25 Ocak 2012 13:44

-Düğünde kazara eşini vurdu GİRESUN (A.A) - 25.01.2012 - Giresun'un Espiye ilçesinde katıldıkları düğün töreninde tabancayla havaya ateş eden kişi, kazara eşini kasığından yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi'nde eşi Emine Karan (27) ile bir tanıdıklarının düğün törenine katılan Ali Karan'ın (30) tabancayla rastgele havaya ateş ettiği sırada seken mermilerden biri eşi Emine Karan'ın kasığına isabet etti. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.  Yetkililer, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.  Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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