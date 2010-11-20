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DÜĞÜNDE KAVGA: 20 YARALI GAZİANTEP (A.A)

20 Kasım 2010 14:12

-DÜĞÜNDE KAVGA: 20 YARALI GAZİANTEP (A.A) - 20.11.2010 - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, bir düğün töreni sırasında iki aile arasında çıkan kavgada 20 kişi, bıçak ve satırlarla yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ballık köyü muhtarı Memik Özdemir'in oğlunu evlendirmek için düzenlenen düğün töreni sırasında, Bakır ve Aytekin ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Büyüklerin karışmasıyla, satır, bıçak ve baltaların kullanıldığı kavgada, Bakır ve Aytekin ailelerine mensup 20 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan Aytekin ailesine mensup 10 kişi, Yavuzeli Sağlık Ocağı'nda ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi. Diğer yaralılar ise Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan parmakları kopan Ahmet Bakır, Celal Bakır ile Kemal Günaydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili olarak 10 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdiler.

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