-Düğünde kan aktı SAKARYA (A.A) - 25.09.2011 - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, eski bir düğün geleneği olarak damadın evinin bacasına ateş eden isteyen kişi ile onu engellemek isteyenler arasında çıkan arbedede, kazara ateş alan tüfek 4 kişiyi yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Dışdedeler köyünde yaşayan İsmail Çelik'in düğününde eski bir geleneği yaşatmak isteyen Mustafa D, damadın evinin çatısındaki bacaya av tüfeğiyle ateş etmek istedi. Kendisini önlemek isteyen köy muhtarı Mehmet Ali Karaoğlu ile Mustafa D. arasında çıkan arbedede, av tüfeği kazayla ateş aldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar Mustafa D'nin yengesi Şengül D. (23) ve 5 yaşındaki oğlu Ali Furkan D. ile köy muhtarının kardeşi Bayram (53) ve amcası Recep Karaoğlu'na isabet etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından anne ve oğlu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, muhtarın kardeşi Bayram (39) ve amcası Recep Karaoğlu (53) ise Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen Mustafa D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.