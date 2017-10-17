Düğünde horon oynarken kalp krizi geçirerek öldü

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde, 58 yaşındaki Nizamettin Özer, düğünde horon oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özer\'in son görüntüleri de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hendek\'te yaşayan Nizamettin Özer, önceki gün, yeğeninin Yeni Mahalle\'de bulunan Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu\'nun konferans salonundaki düğününe katıldı. Akrabalarıyla birlikte müzik eşliğinde horon oynayan Özer, kalp krizi geçirerek, yere yığıldı. Yakınları tarafından Hendek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Özer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özer\'in cenazesi, dün cenaze namazının ardından Dikmen Mahallesi\'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Düğünde Nizamettin Özer\'in horon oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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