Düğünde havaya ateş açan 4 muhtara soruşturma

Kütahya'da katıldıkları düğünde havaya tabancalarla ateş açıp, oynayan 4 köy muhtar hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da köy muhtarları Cevdet K. (49), Arif Ö. (58), Süleyman B. (48) ve Kamil E. (40), geçen ekim ayında bir köy meydanındaki düğüne katıldı. Bir süre sonra oyun oynamak için ayağa kalkan 4 muhtar, bellerinden çıkarttıkları tabancalarla havaya ateş açtı.

Silah sesleri ile bölgeye gelen jandarma ekipleri, muhtarlara valilik emir ve yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 2 bin 135 lira idari pari cezası kesti. Ayrıca 4 ruhsatsız silah ile 6 kurusıkı tabancaya el konuldu.

Savcılık talimatıyla jandarmada ifadeleri alınan Cevdet K. (49) Arif Ö. (58), Süleyman B. (48) ve Kamil R. (40) hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamasıyla da soruşturma başlatıldı. (DHA)