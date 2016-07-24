Düğünde halay çekme kavgası; bir polisin kolu kırıldı, 4 yaralı, 12 gözaltı

Gaziantep'te, düğünde halay çekme sırası nedeniyle çıkan kavgada biri olaya müdahale eden polis olmak üzere 4 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Tüfekçi Yusuf Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Uğurlu ve Arslan ailesi fertlerinin çocuklarının düğününde, gelin ve damat tarafları arasında halay çekme sırası nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Uğurlu ve Arslan ailesinin yakınları bıçaklarla ve sopalarla birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek kavgaya müdahale edilmeye çalışıldı. Kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir polis memurunun kolu kırıldı.

Polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı ve cop kullanmak zorunda kaldı. Çıkan kavgada 3 kişi ise çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla değişik hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kavgaya karışan 12 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.