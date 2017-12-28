T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düğünde 6 kişi yaralayan şüpheli yakalandı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Gaziantep Valiliği, kentte, cadde üzerinde düzenlenen düğünde havaya pompalı tüfekle ateş açarak, 6 kişiyi yaralayan şüphelinin yakalandığını duyurdu

28 Aralık 2017 14:45

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Gaziantep Valiliği, kentte, cadde üzerinde düzenlenen düğünde havaya pompalı tüfekle ateş açarak, 6 kişiyi yaralayan şüphelinin yakalandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yaralıların tamamının taburcu edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
\"Şehitkamil İlçemiz Hacıbaba Mahallesindeki bir düğünde dün akşam saatlerinde pompalı tüfekle ateş edilmesi olayının şüphelisi (K.Ö) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla bu gece saat 00.15 itibariyle yakalanmıştır. Şüphelinin adli mercilere sevk işlemleri devam etmektedir. Olayda yaralanan vatandaşlarımızın tamamı hastanede yapılan tedavilerini müteakip taburcu edilmişlerdir. Bu menfur olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu ve benzeri olayların önlenmesi için bütün halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Gaziantep ValiliğiValiliktenHacıbaba MahallesindekiEmniyet MüdürlüğüOlaydaBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24