-DÜĞÜN YEMEĞİNDEN ZEHİRLENENLERİN SAYISI 92'YE ÇIKTI DÜZCE (A.A) - 18.06.2011 - Düzce'de düğünde verilen yemekten yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 92'ye yükseldi. Aziziye Mahallesi 983. Sokak'taki düğün evinde ikram edilen tavuklu pilavdan yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 92'ye yükseldi. Düzce'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınanlara serum ve ilaç tedavisi uygulandığı öğrenildi. Bu arada olayın ardından Tarım İl Müdürlüğü yemekten numune alarak incelemeye gönderdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de su numunesi alarak zehirlenmenin sudan kaynaklanıp kaynaklanmadığını incelemeye aldı.