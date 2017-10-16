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Düğün yemeğinden hastanelik olan 107 kişi taburcu oldu

BİRECİK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde dün katıldıkları iki düğünde verilen yemekten rahatsızlanıp, hastanelere başvuran 107 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi

16 Ekim 2017 17:39

BİRECİK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde dün katıldıkları iki düğünde verilen yemekten rahatsızlanıp, hastanelere başvuran 107 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Birecik\'e bağlı Mezra Mahallesi\'nde iki ayrı düğüne katılanlar, ikram edilen tavuk, pilav ve cacıktan oluşan yemeği yedikten sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı baş gösterince dün akşamdan itibaren hastanelere başvurdu. Acil servislere müracaat eden 107 kişi, serum tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde verilen yemeklerden örnekler aldı.

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