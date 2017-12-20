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Düğün yapmak için bankadan çektiği 42 bin lirayı çaldılar

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Ahmet Barış Aksoy'un (22) düğün masrafları için bankadan krediyle çektiği 42 bin lira, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından aracına taş atılarak durdurulduktan sonra 'oyalama' yöntemiyle

20 Aralık 2017 18:25

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, Ahmet Barış Aksoy\'un (22) düğün masrafları için bankadan krediyle çektiği 42 bin lira, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından aracına taş atılarak durdurulduktan sonra \'oyalama\' yöntemiyle çalındı. Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan hırsızlığı gerçekteştiren 4 şüpheliden biri yakalandıktan sonra tutuklandı.
Düğün masrafları için ilçedeki bir banka şubesinden geçen hafta 42 bin lira kredi çekip otomobiliyle eve dönen Ahmet Barış Aksoy\'u takip eden kimliği belirsiz kişiler, aracın camına taş attı. Aksoy, taşın nerden geldiğini anlamak için durdurduğu araçtan indiği sırada araçta bulunan 42 bin lira çalındı. İhbarla olay yerine gelip inceleme yapan polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 4 kişi olduğu belirlenen şüphelilerden birinin duran araçtaki parayı alıp uzaklaştığı görülüyor.
Kamera kayıtlarından şüphelilerden birinin Fırat Acar olduğunu belirleyen polisler, onu Adana\'da saklandığı evde yakaladı. Nizip\'e getirilip ifadesi alınan Acar, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin de yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

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