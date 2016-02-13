Düğün yapan çifte altın yerine kelepçe taktılar!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, polis memuru Elif Korkmaz ile Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Burak Yeşiltepe düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Nikah bitiminde ise evli çifte arkadaşları tarafından altın yerine kelepçe takıldı.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Sinan Kabatepe’nin haberine göre, nikah merasiminin ardından evlilik cüzdanını Emniyet Müdürü Niyazi Koçak'tan alan Elif Korkmaz, ekip arkadaşlarının koluna taktığı kelepçe ile şaşkına döndü. Diğer kelepçe de eşi Burak Korkmaz'ın takıldı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen genç çifte arkadaşları “Mutluluğunuz perçinlensin, hiç ayrılmamanız için kelepçeyi taktık” diyerek genç çifti tebrik etti.

Düşüncelerini aktaran genç çift, “Çok mutlu olduk. Ayrıca kelepçe takılması çok farklı bir duyguymuş” dedi.