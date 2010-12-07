-DÜĞÜN TÖRENİNDE EMNİYET MÜDÜRÜNE DAYAK KARACABEY (A.A) - 12.07.2010 - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, gece geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle bir sünnet düğününe müdahale etmek isteyen İlçe Emniyet Müdürü saldırıya uğradı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve konser organizasyonları işiyle uğraşan Selman D'nin 9 yaşındaki oğlu H.D'nin sünnet düğünü Saadet Mahallesi'nde yapıldı. Tanınmış şarkıcıların da sahne aldığı düğün, saat 24.00'ü geçmesine rağmen devam edince, mahalle sakinleri rahatsız oldukları gerekçesiyle ''115 Polis İmdat'' hattını aradı. İhbar üzerine düğün alanına gelen güvenlik güçleri, Selman D. ve yakınlarından eğlenceyi sonlandırmalarını isteyince, törendeki vatandaşlar polislere tepki gösterdi. Bunun üzerine Karacabey İlçe Emniyet Müdürü İsmail Aşkınoğlu da vatandaşlarla polis arasında yaşanan gerginliğe müdahale etmek üzere olay yerine gitti. Burada Selman D. ile görüşen ve törenin sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Aşkınoğlu ile 5-6 kişilik bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından, Aşkınoğlu, gruptakilerin saldırısına uğradı. Kafasına şişeyle vurulan ve darp edilen emniyet müdürü, çevredeki polisler tarafından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinden sonra taburcu edilen Aşkınoğlu'na ''10 gün iş görmez'' raporu verildiği öğrenildi. Olaydan sonra düğün sahibi Selman D'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.