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Düğün takısı paraları birbirine ekleyip, çiftin çevresinde dolaştırdılar

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesindeki düğünde çifte takılan paralar, arkadaşları tarafından uç uca eklendi

11 Eylül 2018 15:40

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesindeki düğünde çifte takılan paralar, arkadaşları tarafından uç uca eklendi. Yaklaşık 50 metreye ulaşan takı, daha sonra çiftin çevresinde dolaştırıldı.
İnebolu\'ya bağlı Dikili köyünde yaşayan Hande Sedef- Hakan Altun çiftinin düğününde çifte takılan paralar, arkadaşları tarafından toplu iğne ile birleştirilince 50 metrelik takı oluştu. Arkadaşlarının takıyı çevrelerinde dolaştırdığı çift zor anlar yaşarken, salondakiler de bu ilginç anı görüntüleyerek alkışladı. Takı merasiminin ardından düğüne katılanlarla çiftin arkadaşları, çiftetelli oynayarak bu mutlu günü kutladı.

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