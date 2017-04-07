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BBC Türkçe

Düğün takılarına kredi kartı çözümü

Zimbabve'de enflasyon yüzde 231 milyon. Hükümet, 100 trilyon dolar banknotu piyasaya sürmek zorunda kaldı. Kağıt para sıkıntısının çekildiği ülkede bugünlerde düğünlerde takılar kartla ödeniyor.

07 Nisan 2017 17:50

Enflasyonun yüzde 231 milyona ulaştığı Zimbabve'de bir gelenek değişiyor.

Ülkede kağıt para bulunamadığı için düğünlerde takılar kredi kartıyla ödenmeye başladı.

Bankalar düğün sahiplerinin evlerinde kredi kartıyla ödeme noktaları oluştururken, Stweard Bankası yetkilisi, "Uygulama başladığından beri yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Bazı yerlerde dağıtımı sınırlamak zorunda kaldık" dedi.

Ülkede bir yumurta 2008'de 50 milyar Zimbabve dolarıydı.

Şu an bir ekmek alınabilen parayla, 10 yıl önce 12 yeni araç satın alınabiliyordu.

Enflasyonun hızına yetişebilmek için hükümet, ülkede 100 trilyon Zimbabve doları banknotu piyasaya sürmek zorunda kaldı.

Bu parayla bir haftalık otobüs bileti alınabiliyor.

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