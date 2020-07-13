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Düğün sonrası gelin ve damat pozitif çıktı, 70 kişi karantinaya alındı

13 Temmuz 2020 13:56

Tokat’ın Turhal ilçesinde düğün sonrasında koronavirüs kaptıkları anlaşılan gelinle damat Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Gelin ve damatla teması bulunan 70’e yakın kişiyi evlerinde karantinaya alındı.

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