-DÜĞÜN SALONUNDA CİNAYET İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Başakşehir'de bir düğün salonunda dün akşam bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak baba ile 2 oğlu gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi Doruk Sokak'taki bir düğün salonunda dün akşam Serkan Karaşın'ın (24) öldürülmesi, Adil Karaşın'ın (26) yaralanmasıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, dün gece olaya karıştığı gerekçesiyle Fethi Ş. (39) ile oğulları Ömer Ş. (23) ve Ömür Ş'yi (21) Küçükçekmece'de gözaltına aldı. Öldürülen Serkan Karaşın ile Fethi Ş'nin akraba olduğu ancak gönül ilişkisi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu, düğün salonunda karşılaştıkları, tartıştıkları ve tartışmanın büyümesi üzerine Ömür Ş'nin silah kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fethi Ş. ile 2 oğlu, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.