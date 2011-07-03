T24 LogoT24 Logo
Gündem

DÜĞÜN PASTASINDAN ZEHİRLENDİLER GÜMÜŞHANE (A.A)

03 Temmuz 2011 02:39

-DÜĞÜN PASTASINDAN ZEHİRLENDİLER GÜMÜŞHANE (A.A) - 02.07.2011 - Gümüşhane'de katıldıkları bir düğün töreninde yedikleri pastadan zehirlenen 34 kişi, tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, il merkezindeki Balyemez Konağında, Leyla ve Fatih Gündüz'ün düğün törenine katılan yakınları, düğün sonrası Sarıçiçek köyüne döndüler. Bir süre sonra rahatsızlanan ve çoğunluğu çocuklardan oluşan 34 kişi, Gümüşhane Devlet Hastanesine gitti. Düğünde yedikleri ve ildeki bir pastaneden alındığı öğrenilen düğün pastasından zehirlendikleri belirlenen 34 kişi, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24