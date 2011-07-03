-DÜĞÜN PASTASINDAN ZEHİRLENDİLER GÜMÜŞHANE (A.A) - 02.07.2011 - Gümüşhane'de katıldıkları bir düğün töreninde yedikleri pastadan zehirlenen 34 kişi, tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, il merkezindeki Balyemez Konağında, Leyla ve Fatih Gündüz'ün düğün törenine katılan yakınları, düğün sonrası Sarıçiçek köyüne döndüler. Bir süre sonra rahatsızlanan ve çoğunluğu çocuklardan oluşan 34 kişi, Gümüşhane Devlet Hastanesine gitti. Düğünde yedikleri ve ildeki bir pastaneden alındığı öğrenilen düğün pastasından zehirlendikleri belirlenen 34 kişi, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.