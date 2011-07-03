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DÜĞÜN PASTASINDAN 62 KİŞİ ZEHİRLENDİ GÜMÜŞHANE (A.A)

03 Temmuz 2011 15:51

-DÜĞÜN PASTASINDAN 62 KİŞİ ZEHİRLENDİ GÜMÜŞHANE (A.A) - 03.07.2011 - Gümüşhane'de katıldıkları bir düğün töreninde yedikleri pastadan zehirlenenlerin sayısı 62'ye çıktı. Tedavileri tamamlanan 60 kişi taburcu edildi. Alınan bilgiye göre, cumartesi günü, kent merkezindeki Balyemez Konağı'nda yapılan Leyla ve Fatih Gündüz'ün düğün törenine katılan davetliler, düğün sonrası evlerine döndü. Bir süre sonra rahatsızlanan ve çoğunluğu çocuklardan oluşan 34 kişi, Gümüşhane Devlet Hastanesine başvurarak tedavi altına alındı.  Gece boyu süren hasta başvuru sayısı sabah saatlerinde 62'ye çıktı. Tedavileri tamamlanan 60 kişinin taburcu edildiği, 2 kişinin ise bir süre daha gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilecekleri bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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