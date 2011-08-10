-DÜĞÜN MAGANDASINA VERİLEN CEZA ONANDI MALATYA (A.A) - 10.08.2011 - Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencisi Begüm Kartal'ın Malatya'da katıldığı bir düğünde rastgele ateş açılması sonucu ölümüyle ilgili 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Ulu'nun cezası Yargıtay tarafından onandı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği 16 yıl 8 ay cezayı görüşen Yargıtay Genel Kurulu, cezayı onadı. Yargıtayın verdiği karar, Malatya Adliyesindeki infaz savcılığına gönderildi. İşlemlerin ardından Osman Ulu hakkında yakalama kararı çıkarılacağı bildirildi. Osman Ulu, cezaevinde 5 yıldan fazla tutuklu kaldığı için Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinden geçen ocak ayında tahliye edilmişti. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 28 Ağustos 2005'te, tanıdıklarının düğününe katılan Malatyaspor'un eski futbolcularından Hasan Kartal'ın Galatasaray Üniversitesi son sınıf öğrencisi kızı Begüm Kartal, havaya rastgele ateş açılması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanan Osman Ulu, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince 16 yıl 8 ay hapse çarptırılmış, kararı az bulan Yargıtayın bozduğu dosya aynı ceza uygun görülerek yeniden Yargıtaya gönderilmişti.