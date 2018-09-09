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Düğün magandası, gelini vurdu!

Havaya ateş açan maganda, gözaltına alındı

09 Eylül 2018 11:57

Kırşehir'de düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında gelin de var.

Kırşehir'de düğünde havaya ateş edilmesi sonucu gelinin de aralarında olduğu biri ağır üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar ilçe merkezinde bir düğünde tabancayla havaya ateş edildi. Kurşunlar gelin Yasemin K. (18), Semra U. (45) ve Akın A'ya (31) isabet etti.

Ağır yaralanan Semra U. ve diğer yaralılar düğün alanına gelen sağlık ekiplerince Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından yaralılar Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Semra U, yoğun bakıma alınırken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, düğünde havaya ateş eden M.T'yi gözaltına aldı.

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