Düğün magandaları gözaltına alındı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, düğün konvoyunun geçişi sırasında tabanca ve otomatik tüfeklerle havaya ateş eden 4 kişi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, 8 Ekim Pazar günü, öğle saatlerinde merkez Karatay İlçesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınlarının düğün evine gelen 4 kişi, konvoyun geçişi sırasında, ellerindeki tabanca ve tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı. Çevredekiler, şüphelilerin etrafındaki onlarca kişiye rağmen dakikalarca ateş etme anını, cep telefonu kamerasına kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Durumu fark eden polis, yayınlanan görüntülerden yola çıkarak, havaya ateş açan 4 kişinin kimliğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen Mustafa K., Ali K., Yaşar E. ve Mustafa A., 9 Ekim Pazartesi günü gözaltına alındı. Yapılan aramada, ruhsatsız 2 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi. Polis merkezinde ifadeleri alınan 4 kişi, serbest bırakılırken, şüpheliler hakkında \'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak\' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda şüpheliler hakkında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

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