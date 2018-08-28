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Düğün magandaları çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Karapınar ilçesindeki düğünde kaydedilen görüntülerde, yapılan duanın ardından ellerine tabanca alan kişiler, etrafta koşturan çocuklara aldırış etmeden birbiri ardına tetiğe bastı

28 Ağustos 2018 17:28

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'nın Karapınar ilçesindeki düğünde kaydedilen görüntülerde, yapılan duanın ardından ellerine tabanca alan kişiler, etrafta koşturan çocuklara aldırış etmeden birbiri ardına tetiğe bastı.
Karapınar ilçesine bağlı Hasanoba Mahallesi\'nde hafta sonu kaydedilen görüntülerde, düğün kutlamalarının ardından edilen dua sonrası, ellerine tabanca alan magandalar, düğün alanında bulunan çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastı. Sosyal medya da paylaşılan görüntülerde bazı çocukların mermi kovanlarını toplayamaya çalıştığı da görülüyor. Bazı çocuklar ise korku içinde kaçıyor. Görüntülerin ardından jandarma ekipleri ateş açan magandaları arıyor.

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