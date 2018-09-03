Düğün magandaları 3 kişiyi yaraladı

İbrahim UĞUR/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Turhal ilçesinde sokakta düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay Çevlikler Mahallesi Kazova Sokak üzerindeki düğünde meydana geldi. Düğünde restgele havaya ateş açan 2 kişinin kullandığı tabancalardan çıkan kurşunlar B.A., İ.A. ve E.A.\'ya isabet etti. Turhal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri düğünde havaya ateş ettikleri belirlenen R.D. ve İ.A.\'yı gözaltına aldı.

Ayrıca ilçe genelinde polis ekiplerinin düğünlerde yaptığı denetimlerde 4 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 48 av tüfeği fişeği ve 150 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.



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