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DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ KAZANIN BİLANÇOSU AĞIR TRABZON (A.A)

16 Temmuz 2011 21:29

-DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ KAZANIN BİLANÇOSU AĞIR TRABZON (A.A) - 16.07.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, düğün konvoyunda bulunan otobüsün devrildiği olay yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar, merkeze bağlı Doğançay köyü mevkisinde düğün konvoyunda bulunan Abdullah Birinci yönetimindeki 61 S 0104 plakalı otobüsün kaza yaptığı ve ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı olay yerine gelerek, vatandaşlara başsağlığı diledi. Bakan Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Havanın yağışlı, yolun kaygan olması nedeniyle maalesef araç şarampole yuvarlandı. Yaralılarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımız hastanede. Ölü ve yaralı sayısı henüz netleşmedi'' dedi. Bakan Bayraktar, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa dileğinde bulunduktan sonra olay yerinden ayrıldı. İl Jandarma Komutanı Dursun Ertuğrul ile Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan olay yerinde yoğunluk oluşması nedeniyle görevlilerce vatandaşlara dağılmaları yönünde megafonla uyarıda bulunuldu. Dere yatağında bulunan otobüsün buradan çıkarılması için çağrılan vinç, yol kenarına park eden araçlar nedeniyle olay yerine güçlükle ulaştı. Otobüsü dere yatağından çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.  -KAZA DÜĞÜN SALONUNA GİDERKEN OLDU- Abdullah Birinci yönetimindeki 61 S 0104 plakalı otobüsün Doğançöy köyünden Trabzon şehir merkezindeki bir düğün salonuna yolcu taşıdığı öğrenildi. Otobüsün köyden aldığı yolcularla şehir merkezine hareket ettikten sonra virajı alamayarak yaklaşık 8 metrelik yüksekten alt yola düştüğü, buradan da kayarak dere yatağına yuvarlandığı bildirildi.

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