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Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 5 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 7 aracın karıştığı düğün konvoyundaki zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı

13 Ağustos 2018 18:13

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, 7 aracın karıştığı düğün konvoyundaki zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Kelekçe Mahallesi\'nde meydana geldi. Gelin ve damadın bulunduğu otomobilin de aralarında yer aldığı 7 araç, henüz bilinmeyen nedenle birbirine çarptı. Acıpayam\'a bağlı Alcı Mahallesi\'ne doğru giden düğün konvoyundaki kaza 5 kişi hafif yaralandı. Gelin ve damat ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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