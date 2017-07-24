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Düğün konvoyunda zafer işareti yapanlara "terör örgütü propagandası" suçundan gözaltı

5 kişi gözaltına alındı

24 Temmuz 2017 12:12

İstanbul Sultangazi'de düğün konvoyunda zafer işareti yapan bir araç polis tarafından durduruldu. Araçta bulunan Dilek Encü, Halide Encü, Semire Alman, Sinan Alman ve Hediye Alman gözaltına alındı.

Beş kişi "PKK terör örgütünün kullandığı zafer işaretini yaptıkları" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası" suçundan Gazi Polis Merkezine götürüldü. 

Hazırlanan tutanakta "Şahıslara neden (zafer işareti) yaptıkları sorulduğunda eğlence amaçlı yaptıklarını beyan etmişlerdir" denildi.

Gözaltına alınan beş kişi akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

 

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