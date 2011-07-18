-DÜĞÜN KONVOYUNDA YİNE KAZA: 3 ÖLÜ ERZİNCAN (A.A) - 18.07.2011 - Erzincan'da, düğünden dönenlerin içinde bulunduğu kamyonetin köprü bariyerlerine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erkan Kavuk yönetimindeki 25 FA 203 plakalı kamyonet, Erzincan-Erzurum karayolunun 15. kilometresinde DSİ Kanal-2 köprüsünün bariyerlerine çarptı. Kazada, Muhammed Eren Kavuk (3 aylık), Abubekir Alay ve Serpil Çobanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Erkan Kavuk (25), Efdal Kavuk (30), Mehalat Kaya Kavuk (24), Sefa Kavuk (14), Ahsenur Çobanoğlu (7) ve Görkem Çobanoğlu (2) yaralandı. Yaralılar Erzincan'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Erzurum'un Aşkale ilçesine giden Çobanoğlu ve Kavuk ailelerinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki düğünden döndükleri öğrenildi.