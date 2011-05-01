-DÜĞÜN KONVOYUNDA TRAFİK KAZASI: 20 YARALI MUŞ (A.A) - 01.05.2011 - Muş'ta düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tabanlı köyünden gelin almak için Alagün köyüne gitmekte olan düğün konvoyunda bulunan Maşallah Yıldız idaresindeki 49 J 1159 plakalı minibüs, Elçiler köyü mevkisinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü Maşallah Yıldız ile minibüste bulunan Turgay Kılıç, Songül Bağlı, Ayşe Bağlı, Şilan Bağlı, İbrahim Bağlı, Semra Tanış, Dilşah Tanış, Fahrettin Kaya, Suphi Yolcu, Abdurrezzak Yıldız, Yavuz Yıldız, Nevzat Yıldız, Abdi Yıldız, Naciye Güler, Allahverdi Güler, Engin Güler, Gönül Güler, Ekrem Akdeniz ile Cafer Güven yaralandı. Konvoyda bulunan araçlar ve ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.