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DÜĞÜN KONVOYUNDA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 4 ÖLÜ ERZURUM (A.A)

16 Temmuz 2010 14:54

-DÜĞÜN KONVOYUNDA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 4 ÖLÜ ERZURUM (A.A) - 16.07.2010 - Erzurum'da düğün konvoyundaki bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi öldü, 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Hınıs ilçesinden Erzurum'a giden düğün konvoyundaki Sinan Ağdeve'nin kullandığı 25 DZ 562 plakalı otomobil, Hınıs-Köprüköy kara yolunun Güzelhisar mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Hediye ve Ayşe Ağdeve ile Esma ve Bahiye Kara öldü, 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.  Durumu ağır olan yaralılardan Savaş Çalik, Sağlık Bakanlığına ait ambülans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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