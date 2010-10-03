-DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA VAN (A.A) - 03.10.2010 - Van'ın Saray ilçesinde, düğün konvoyundaki minibüsün kamyonetle çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı. Saray'ın Sırımlı köyünden, Zincirkıran köyündeki törene katılmak için köyden çıkan Mehmet Çelebi yönetimindeki 65 Y 7086 plakalı minibüs ilçe girişinde karşı yönden gelmekte olan Mehmet Nuri Çelik yönetimindeki 65 NH 693 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücü Çelebi ile minibüste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 22 yolcu ile kamyonet sürücüsü Çelik yaralandı. Yaralılar, konvoyda bulunan araçlarla Özalp Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalede yaralılardan 20'si 112 Acil Servis ambulansları ile Van'daki hastanelere sevk edildi. Özalp Devlet Hastanesi yetkilileri, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.