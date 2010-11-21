-DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA: 18 YARALI YÜKSEKOVA (A.A) - 21.11.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Hakkari'den Yüksekova'ya giden düğün konvoyunda yer alan Kerem Şahin yönetimindeki 27 S 7699 plakalı minibüs, Yüksekova'dan Hakkari'ye giden başka bir düğün konvoyundaki Ramazan Özer idaresindeki 34 TA 8582 plakalı otomobille çarpıştı. Minibüs sürücüsü Şahin ve minibüste bulunan Adnan, (17) Feyruz Öner (61), Hicran (1), Helin (6), Enver (55), Şadiye (47), Kibar (19) ve Nahide Koyu (29), Senem (16) ve Fuat Şahin (29), otomobil sürücüsü Özer ve otomobildeki İbrahim (13), Şükriye (18), Bahar (45), Hanife (19) ve Dursun Özer (15) ile Nedim Atici (5) yaralandı. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.