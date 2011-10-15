-Düğün konvoyunda kaza: 13 yaralı NEVŞEHİR (A.A) - 15.10.2011 - Ankara'dan Kayseri'ye giden düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Ankara-Kayseri karayolundan Kayseri yönüne giden Özdemir Karaduman'ın kullandığı ve düğün konvoyunda yer alan 38 ZD 723 plakalı midibüs, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Başkent Dinlenme Tesisleri mevkisinde, arka tekerinin patlaması sonucu takla attı. Kazada sürücü Karaduman ile midibüsteki Hacer Doğan, Hayriye Bayram, Recai Karaduman, Tuğba Karaduman, Mehtap Erdoğan, Seyfullah Tatlan, Sümeyra Cengiz, Zeynep Polat, Yusuf Makara, Yüksel Nuh Kaplan, Gülser Kaplan ve İkram Işık yaralandı. Yaralılar Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.