-DÜĞÜN KONVOYUNDA FACİA TRABZON (A.A) - 16.07.2011 - Trabzon'da düğün konvoyunda bulunan otobüsün devrildiği kazada ölü sayısının 7, yaralı sayısının ise 31 olduğu belirlendi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Doğançay köyü mevkisinde düğün konvoyunda bulunan, Abdullah Birinci yönetimindeki 61 S 0104 plakalı otobüsün dereye yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı hastanelere son ulaşanlarla 7'ye, yaralıların sayısı ise 31'e yükseldi. Kazada ölenler arasında Abdullah Birinci ile Numan Şahin, Sevim, Ümmühan ve Aleyna Değirmenci'nin olduğu belirlendi. Kazada yaralanan Osman Birinci, Zekiye, Ayşe ve Necla Değirmenci, İrem Akpınar ve Emine Şahin'in tedavisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde devam ediyor. Diğer yaralıların tedavileri ile ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Öte yandan olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Dereye yuvarlanan otobüs, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Otobüsün dereden çıkartılmasının ardından, aracın altında kalan olup olmadığının, suyla sürüklenen bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla otobüs içinde ve dere yatağında arama yapıldı. Jandarma, itfaiye ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekiplerince yapılan arama sonucunda, olay yerinde ve otobüste ölü ya da yaralıya rastlanmadı.