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DÜĞÜN KONVOYUNDA FACİA SAKARYA (A.A)

26 Eylül 2010 19:29

-DÜĞÜN KONVOYUNDA FACİA SAKARYA (A.A) - 26.09.2010 - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıyan anne ve 3 aylık bebeğine düğün konvoyundaki otomobil çarptı. Anne olay yerinde, bebeği kaldırıldığı hastanede öldü. Adapazarı'ndan Kocaeli yönüne giden düğün konvoyundaki Gülay Ş'nin kullandığı 34 EL 9928 plakalı otomobil, D-100 karayolu Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Esentepe Kampüsü Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Neziha Nalbant (39) ve kucağındaki 3 aylık oğlu Rıdvan Arda'ya çarptı. Anne Nalbant olay yerinde, bebeği Rıdvan Arda ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Gülay Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayı duyarak olay yerine gelen acılı eş Nihat Nalbant ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Neziha Nalbant'ın Kocaeli'den Esentepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan yakınını ziyarete geldiği, otobüsten inip karşıya geçmek istediği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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