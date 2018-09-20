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Düğün konvoyunda aracın camından sarkıp, tüfekle havaya ateş açtı (2)

YAKALANAN ŞÜPHELİ: 'ATTIĞIM YERDE İNSAN YOK' DİYE KENDİNİ SAVUNDU Konya'da, düğün konvoyunda, hafif ticari aracın camından sarkan bir kişi pompalı tüfekli, havaya art arda ateş etti

20 Eylül 2018 00:36

YAKALANAN ŞÜPHELİ: \'ATTIĞIM YERDE İNSAN YOK\' DİYE KENDİNİ SAVUNDU
Konya\'da, düğün konvoyunda, hafif ticari aracın camından sarkan bir kişi pompalı tüfekli, havaya art arda ateş etti. Bu anlar, konvoydaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerin basına yansımasının ardından harekete geçen polis, ilk önce aracın plakasını ve sahibini belirledi. Aracın sahibi Doğan Küçükçelebi\'ye ulaşan polis, camdan sarkıp ateş eden kişinin de Ercan Furkan D. (21) olduğunu saptadı. Ardından polis, şüpheli D.\'yi \'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak\' suçundan gözaltına aldı. 
Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi\'ne getirilen Ercan Furkan D., gazetecilerin \'Niçin havaya ateş açtınız?\' sorusu üzerine \'\'Silahtaki mermi, ses fişeğiydi. Normal mermi değil.\'\' diye savundu. Demirhan, \'Yaptığınız doğru mu?\' diye sorusuna da \'\'Doğru değil; ama çok şükür  
yüz kızartıcı suçumuz yok. Sonuçta mermiler gerçek değil. Attığım yerde insan yok. İnsan olsa bile ses fişeğinin yaralamayacağını herkes biliyor\'\' dedi. 
SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
Ercan Furkan D.\'nin, camdan sarkıp ateş açtığı aracın sürücüsü Doğan Küçükçelebi\'ye ise  \'Araç dışına yolcu bindirmek, sürekli sol şerit ihlali, saygısızca araç  kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, emniyet kemeri takmamak, trafik işaretlerine uymamak\' suçlarından 2 bin 628 lira para cezası uygulandı. 

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