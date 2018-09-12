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Düğün konvoyu kırmızı ışıkta durdu, araçlardan inenler oynadı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta düğün konvoyunun kırmızı ışıkta durduğu esnada araçlardan inenler, davul- zurna eşliğinde oynadı

12 Eylül 2018 15:39

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta düğün konvoyunun kırmızı ışıkta durduğu esnada araçlardan inenler, davul- zurna eşliğinde oynadı.
Olay, Sularbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı ışıklı kavşağında meydana geldi. Düğün konvoyunun ve gelin arabasının kırmızı ışıkta durduğu sırada, davul ve zurna ile araçlarından inenler oyun havası eşliğinde oynadılar. Damat da gruba eşlik etti. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte araçlara binen düğün konvoyundakiler, korna sesleri eşliğinde yollarına devam etti. Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

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