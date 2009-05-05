Düğün katliamındaki 25 kişinin kimliği belirlendi

Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Bilge Köyü'nde kimliği belirsiz kişilerce nişan yapılan bir eve düzenlenen silahlı saldırıda hunharca katledilen 45 kişiden 25'inin kimliği tespit edildi. İsimleri belirlenen 25 kişi şunlar:



Köy muhtarı Mehmet Çelebi, gelinin babası eski muhtar Cemil Çelebi ve aynı aileden Salih, Yıldız, Ali, Şükran, Arife, Mehtiye, Veysi, Emine, Abdulkadir, Abdulvahap, Vahap, Abdulvahap, Fesih, Mehdi, Şehmuz, Mehmet, Vedat, Kerim, ve Salih ile damat Hatip Arı, kardeşi 4 yaşındaki Ruken, baba Mithat ve anne Kafi Arı.



Olayda yaşamını yitiren diğer kişilerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

