-DÜĞÜN HEDİYESİ KOMBİNE BİLET BURSA (A.A) - 19.09.2010 - Geçen sezon Bursaspor-Kayserispor maçında kız arkadaşına tribünde açtığı pankartla evlenme teklif eden genç, muradına erdi. Açılan pankartın ardından evlenme kararı alan Hatice Gültekin (Yolcu) - Tekin Yolcu çiftinin düğünü Dikkaldırım Form Back Özde Düğün Salonu'nda yapıldı. Düğüne Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da katıldı. Damat Tekin Yolcu'nun nikah şahitliğini yapan Sağlam, evlilik cüzdanını gelin Hatice Gültekin Yolcu'ya verdi. Bursaspor sevdalısı genç çifti Bursaspor maçlarına beklediğini belirten Sağlam, ''Bu mutlu gecede bulunmaktan sevinçliyim. Damadımızı eşiyle birlikte maçlarımıza bekliyorum. Genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum'' dedi. Sağlam, daha sonra çifte iki adet kombine bilet ile arkasında ''Ertuğrul Sağlam'' yazılı 16 numaralı forma hediye etti.